Уничтожено больше 200 украинских боевиков.
Фото: © РИА Новости
Очередную неудачную попытку контрнаступления ВСУ пресекли бойцы российской армии в ДНР в районе Берховки. Украинские военные были остановлены в серой зоне, благодаря силам подразделений ВДВ. Об этом заявил в комментарии РИА Новости источник в командовании группировки войск «Юг».
В течение всей субботы российская авиация вместе с артиллерией наносила огневое поражение по противнику. Объединенными силами армии РФ было уничтожено больше 200 украинских боевиков, пять танков, более десяти беспилотных летальных аппаратов «Лелека-100» и «Валькирия», а также восемь БМП.
Враг отступил, как всегда бросив на поле боя убитых и раненных.
Ранее, 5-tv.ru сообщил, что армия России всего за сутки отразила аж 15 атак ВСУ лишь на одном донецком направлении.
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