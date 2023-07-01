Российские десантники пресекли попытку контрнаступления украинских войск в ДНР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Уничтожено больше 200 украинских боевиков.

Российские десантники пресекли попытку контрнаступления украинских войск в ДНР

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Очередную неудачную попытку контрнаступления ВСУ пресекли бойцы российской армии в ДНР в районе Берховки. Украинские военные были остановлены в серой зоне, благодаря силам подразделений ВДВ. Об этом заявил в комментарии РИА Новости источник в командовании группировки войск «Юг».

В течение всей субботы российская авиация вместе с артиллерией наносила огневое поражение по противнику. Объединенными силами армии РФ было уничтожено больше 200 украинских боевиков, пять танков, более десяти беспилотных летальных аппаратов «Лелека-100» и «Валькирия», а также восемь БМП.

Враг отступил, как всегда бросив на поле боя убитых и раненных.

Ранее, 5-tv.ru сообщил, что армия России всего за сутки отразила аж 15 атак ВСУ лишь на одном донецком направлении.

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