Дополнительные шаги: США начали вербовать желающих вступить в ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 288 0

РИА Новости: США пытаются вести вербовку желающих вступить в ВСУ среди курдских отрядов

Дополнительные шаги: США начали вербовать желающих вступить в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Штаты стали прибегать к таким мерам из-за неудач так называемого контрнаступления нацистов.

На фоне неудачного контрнаступления киевского режима США начали вербовать желающих воевать в рядах нацистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Дамаске.

Он уточнил, что американцы ведут переговоры с курдскими отрядами самообороны и шейхами ряда арабских кланов.

«Предлагаемый боевикам месячный оклад составляет две тысяч долларов», — уточнил источник агентства.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Киевский режим активизировал штурмовые операции в Донбассе и начал анонсированное контрнаступление 4 июня. Об этом сообщил Владимр Путин. По его словам, российской армии удается успешно отражать наступательные действия противника, предпринимаемые на разных направлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима в ходе так называемого контрнаступления, столкнувшись с жестким сопротивлением российских бойцов, перестали посылать в атаку крупные пехотные формирования и западные танки.

Тема:
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