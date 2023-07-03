Танки ЦВО успешно использовали новую тактику против ВСУ

Экипажи моментально уничтожили опорный пункт националистов.

Танки Центрального военного округа (ЦВО) разгромили технику украинских боевиков вместе с их опорным пунктом на краснолиманском направлении с помощью нового тактического приема, сообщили в Министерстве обороны РФ изданию РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что экипажи Т-90А применили управляемые снаряды при обстреле опорного пункта врага. Отработали они по координатам, которые удалось получить от разведчиков.

«Командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия. Они использовали различные типы боеприпасов в достаточно короткий промежуток времени», — сообщили в МО РФ.

Первым выстрелом операторы-наводчики вывели из строя легкобронированную технику, а после с помощью фугасных и осколочных снарядов нанесли поражение по украинским националистам.

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