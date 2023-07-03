Танки ЦВО успешно использовали новую тактику против ВСУ

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 065 0

Минобороны РФ: танки использовали новую тактику против ВСУ на краснолиманском направлении

Танки ЦВО успешно использовали новую тактику против ВСУ

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Экипажи моментально уничтожили опорный пункт националистов.

Танки Центрального военного округа (ЦВО) разгромили технику украинских боевиков вместе с их опорным пунктом на краснолиманском направлении с помощью нового тактического приема, сообщили в Министерстве обороны РФ изданию РИА Новости. 

В ведомстве подчеркнули, что экипажи Т-90А применили управляемые снаряды при обстреле опорного пункта врага. Отработали они по координатам, которые удалось получить от разведчиков.

«Командиры танков использовали новую тактику огневого воздействия. Они использовали различные типы боеприпасов в достаточно короткий промежуток времени», — сообщили в МО РФ.

Первым выстрелом операторы-наводчики вывели из строя легкобронированную технику, а после с помощью фугасных и осколочных снарядов нанесли поражение по украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что воевавший наемник на Украине из США был уничтожен в ресторане.

Тема:
Спецоперация
3 июл
Раненный гранатометчик в зоне СВО мужественно отразил атаку неонацистов
3 июл
Олаф Шольц отказал Киеву в поставке дальнобойного оружия
3 июл
Всегда на страже неба: лучшее видео из зоны СВО за день
3 июл
Воевавший на стороне ВСУ морпех из США уничтожен во время ужина в ресторане
3 июл
Танкисты армии России в неравной схватке сорвали наступление ВСУ
3 июл
«Выигравших просто не будет»: Медведев описал бессмысленность третьей мировой войны
3 июл
«Народный фронт» открыл сбор на лодки и моторы для работы бойцов на Днепре
2 июл
Украина признала наступление российских войск на четырех направлениях
2 июл
Враг обессилил: как российские бойцы атакуют ВСУ на купянском направлении
2 июл
Российские военные призвали ВСУ сложить оружие в ЛНР
+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.38
1.35 96.02
0.91
Медленное пробуждение — залог ясного ума: китайский совет дня на понедель...

Последние новости

7:46
Такси и патрульная машина столкнулись у «Детского мира» в Москве
7:30
«Мне за это стыдно»: в школе Пашу издевался над слабыми
7:22
«Вы же тоже были детьми»: о чем забывают родители при подготовке ребенка в лагерь
7:21
Двое детей сбежали из летнего лагеря под Новосибирском
7:18
Раненный гранатометчик в зоне СВО мужественно отразил атаку неонацистов
7:16
Что-то хотела передать: посла США в РФ заметили подающей знаки Кремлю

Сейчас читают

Всегда на страже неба: лучшее видео из зоны СВО за день
«Хочу ей в глаза посмотреть»: муж опекунши погибшего Далера рассказал о жене
Медицина бессильна: 69-летняя Любовь Успенская отчаянно пытается омолодиться
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео