В Китае объявили желтый уровень опасности из-за мощнейших ливней

Жара и проливные дожди вызвали погодный апокалипсис на юге Китая. За сутки там выпало 100 миллиметров осадков и началось мощнейшее за последние годы наводнение.

Уровень местных рек — поднялся сразу на шесть метров! Потоки воды — сносят жилые дома, смывают автомобили и разрушают дороги. Власти уже объявили эвакуацию десяти тысяч человек, режим ЧС ввели сразу в трех провинциях.

Тех, кто уже оказался в центре бурных потоков, пытаются спасти очевидцы. Спасатели же сами оказались не в состоянии добраться до затопленных районов.