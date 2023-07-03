В Китае объявили желтый уровень опасности из-за мощнейших ливней
Жару в регионах постоянно сменяют грозы и дождь. Природа выходит из-под контроля?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru
Жара и проливные дожди вызвали погодный апокалипсис на юге Китая. За сутки там выпало 100 миллиметров осадков и началось мощнейшее за последние годы наводнение.
Уровень местных рек — поднялся сразу на шесть метров! Потоки воды — сносят жилые дома, смывают автомобили и разрушают дороги. Власти уже объявили эвакуацию десяти тысяч человек, режим ЧС ввели сразу в трех провинциях.
Тех, кто уже оказался в центре бурных потоков, пытаются спасти очевидцы. Спасатели же сами оказались не в состоянии добраться до затопленных районов.
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