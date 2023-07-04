Гараж в Новой Москве загорелся из-за неисправной проводки

Неисправная проводка стала причиной пожара в поселке Первомайский Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

«Предварительная причина возгорания — неисправность электрической проводки. Пожар носит бытовой характер», — отметили там в комментарии агентству «Москва».

В пресс-службе при этом подчеркнули, что версия о падении беспилотника, из-за которой якобы началось возгорание, недостоверна.

Пожар в гараже на территории поселка Первомайский начался в 6:24 4 июля. Огонь распространился на площади в 35 квадратных метров. Уже к 7:06 прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь, а к 7:30 — ликвидировать.

Ранеев Миноборы РФ сообщили об атаке украинских беспилотников на территории Новой Москвы и Московской области. Атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Из-за ЧП часть рейсов аэропорта Внуково временно перенаправили, но на текущий момент все ограничения сняли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работа аэропорта Внуково возобновлена после введения временных ограничений.