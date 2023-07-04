Появились кадры разорванной на части британской AS-90 в Запорожье

На запорожском направлении спецоперации уничтожена первая британская самоходная установка AS-90. Гаубица разлетелась на мелкие части, на ее месте образовалась большая воронка: от грозного оружия почти ничего не осталось.

О том, что Киеву поставили британские самоходки, стало известно весной. Это не новое оружие — в армии Соединенного Королевства оно состояло на вооружении с начала 90-х.

Больше четверти века оно уже не выпускается, а всего было произведено меньше 200 единиц. И на этом фоне Berliner Zeitung сообщает, что потери западной техники все больше разочаровывают зарубежных кураторов Украины.

Так, по данным немецкого издания, ВСУ потеряли уже 13 процентов танков Leopard 2: семь из 54 боевых машин. При этом контрнаступление, под которое и планировались эти поставки, не увенчалось успехом.