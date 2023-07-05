Ювелирная точность артиллерии: лучшее видео из зоны СВО за день

Безопасность и защиту в небе обеспечивают комплексы «Тор-М2», а укрепрайоны боевиков ВСУ легко вскрывают установки «Акация».
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Небо в зоне проведения СВО находится под защитой зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2». Работа по обеспечению защиты военных колонн и позиций наземных группировок ведется в круглосуточном. Чаще всего этими средствами ПВО поражаются беспилотники, самолеты, вертолеты и ракеты ВСУ. «Тор-М2» является эффективным средством перехвата различных летательных аппаратов.
Не спрятаться противнику и под землей. За высокую точность и большой калибр снаряда 152-мм, противник боится эту грозную машину. Мощное вооружение САУ «Акация» легко вскрывает укрепрайоны боевиков и уничтожают их. После точного огня расчет оперативно меняет огневую позицию.
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