Ювелирная точность артиллерии: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Небо в зоне проведения СВО находится под защитой зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2». Работа по обеспечению защиты военных колонн и позиций наземных группировок ведется в круглосуточном. Чаще всего этими средствами ПВО поражаются беспилотники, самолеты, вертолеты и ракеты ВСУ. «Тор-М2» является эффективным средством перехвата различных летательных аппаратов.

Не спрятаться противнику и под землей. За высокую точность и большой калибр снаряда 152-мм, противник боится эту грозную машину. Мощное вооружение САУ «Акация» легко вскрывает укрепрайоны боевиков и уничтожают их. После точного огня расчет оперативно меняет огневую позицию.