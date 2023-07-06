«Коллективный Запад» все еще надеется решить ситуацию на Украине накачиванием оружия, отказываясь от мирного диалога.

Американцы могут принять решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов уже в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в администрации Байдена. Отмечается, что этот вопрос напрямую связан с медленными темпами контрнаступления ВСУ. А поскольку площадь поражения кассетного боеприпаса в пять раз больше, чем у обычного, за океаном надеются, что их инициатива изменит расстановку сил на фронте.

В свою очередь президент Зеленский в интервью CNN в очередной раз попросил у Запада — и прежде всего США — оружие. И посетовал, что из-за его нехватки как раз и пробуксовывает контрнаступление.