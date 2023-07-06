Зеленский просит — Запад дает: США могут отправить Украине кассетные боеприпасы
CBS: в США рассматривают поставку Украине ракет с кассетным боеприпасом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aimee Dilger;5-tv.ru
«Коллективный Запад» все еще надеется решить ситуацию на Украине накачиванием оружия, отказываясь от мирного диалога.
Американцы могут принять решение о поставке Киеву кассетных боеприпасов уже в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в администрации Байдена. Отмечается, что этот вопрос напрямую связан с медленными темпами контрнаступления ВСУ. А поскольку площадь поражения кассетного боеприпаса в пять раз больше, чем у обычного, за океаном надеются, что их инициатива изменит расстановку сил на фронте.
В свою очередь президент Зеленский в интервью CNN в очередной раз попросил у Запада — и прежде всего США — оружие. И посетовал, что из-за его нехватки как раз и пробуксовывает контрнаступление.
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