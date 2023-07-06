Российская армия нанесла удары по позициям ВСУ в районе Клещеевки
Украинская армия понесла потере в живой силе и технике.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Украинская армия понесла потери в результате боевых действий ВС России в районе Клещеевки. В этой зоне удары по позициям ВСУ нанесли бойцы авиации Южной группировки Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил начальник пресс-центра данного подразделения Вадим Астафьев.
«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы в районе населенного пункт Клещеевка», — отметил он.
А также добавил, что экипаж вертолета «Ми-35» уничтожил украинский бронетранспортер.
Вместе с тем потери ВСУ понесли в районе населенных пунктов Серебрянка и Спорное Донецкой народной республики. Там российские военные уничтожили две гаубицы «Д-20», американскую самоходную артиллерийскую установку «М-777» и два миномета.
«Кроме того, уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 вблизи населенного пункта Федоровка Вторая, боевая машина пехоты противника в районе Невельского», — добавил Астафьев.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Львовской област поврежден объект критической инфраструктуры.
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