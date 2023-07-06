«Мы дома»: вернувшиеся на родину российские военные поделились своими чувствами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 411 0

Минобороны РФ показало кадры возвращения 45 российских военных из украинского плена

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Бойцы были доставлены в Россию специальными самолетами.

Вернушвиеся из украинского плена российские военнослужащие не сдержали своих эмоций и чувств. После прибытия на родину многие передавали привет своим родным и близким. Кадрами поделилось Минобороны РФ.

«Хочу передать родным и близким, что я жив и здоров. Мы вернулись, мы дома», — сказал один из бойцов.

В четверг, 6 июля, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 45 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Их доставили в Россию самолетами военно-транспортной авиации ВКС.

Россия продолжает специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что населенный пункт Клещеевка, расположенный в Бахмутском районе ДНР, перешел под контроль российской стороны.

Тема:
Спецоперация
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