В Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции у детей и тренеров школы «Тея»

Острую кишечную инфекцию выявили у воспитанников и тренеров спортивной школы «Тея» в Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев ОКИ, в том числе пять по результатам проведенного медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц», — говорится в сообщении.

На основании случившегося ведомство проводит необходимые противоэпидемические мероприятия. Так, в здании специалисты проводят дезинфекции. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять детей госпитализировали на Урале после распития алкоголя. Подростков доставили в педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска.