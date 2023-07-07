В Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции у детей и тренеров школы «Тея»
После случившегося меры экстренно принимают специалисты Роспотребнадзора.
Фото: © РИА Новости / Башир Алиев
Острую кишечную инфекцию выявили у воспитанников и тренеров спортивной школы «Тея» в Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев ОКИ, в том числе пять по результатам проведенного медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц», — говорится в сообщении.
На основании случившегося ведомство проводит необходимые противоэпидемические мероприятия. Так, в здании специалисты проводят дезинфекции. Расследование продолжается.
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