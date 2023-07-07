В Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции у детей и тренеров школы «Тея»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

После случившегося меры экстренно принимают специалисты Роспотребнадзора.

В Хакасии выявили семь случаев острой кишечной инфекции у детей и тренеров школы «Тея»

Фото: © РИА Новости / Башир Алиев

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Острую кишечную инфекцию выявили у воспитанников и тренеров спортивной школы «Тея» в Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что среди воспитанников и тренеров выявлено семь случаев ОКИ, в том числе пять по результатам проведенного медицинского осмотра детей, тренерского состава, сопровождающих лиц», — говорится в сообщении.

На основании случившегося ведомство проводит необходимые противоэпидемические мероприятия. Так, в здании специалисты проводят дезинфекции. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десять детей госпитализировали на Урале после распития алкоголя. Подростков доставили в педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска.

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