Губернатор Алексей Дюмин передал бойцам в Тульской области технику и обмундирование

Автомобили повышенной проходимости, скоростные лодки, ружья для борьбы с беспилотникам и другое необходимое в зоне СВО оборудование получили военнослужащие-туляки и их подразделения.

Руководство региона на постоянной основе помогает бойцам. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова расскажет, что сейчас необходимо на передовой.

Максим с позывным «Хантер» оценивает новую «Ниву» — отправит на сватовское направление, где его батальон воюет с ноября.

Машина укомплектована всем самым необходимым. Батальон Максима наполовину сформирован из таких же туляков, как и он сам.

Своим бойцам родной регион сейчас помогает активнее всех. Снабжает всем, что пригодится солдату на передовой.

«Когда есть проблема определенная, я выхожу на администрацию Тульской области. Я прямо четко определяю, что необходимо, и все, что написал, что необходимо — вот это необходимое и привозят», — сказал командир 32-го батальона МО РФ с позывным «Алтай» Алексей.

В каждое подразделение сегодня передают по два таких противодронных ружья. Это супер-современное оружие: оно глушит все имеющиеся частоты, на которых сейчас работают БПЛА и навигационные системы противника.

Эти «Нивы», «УАЗики», «КамАЗЫ», квадрокоптеры, прицелы, приборы ночного видения, генераторы и другое необходимое, сегодня отправят в десять подразделений, выполняющих задачи на разных участках фронта. Как все укомплектовано, проверил лично глава региона.

«Как в 41-м — все для армии, все для фронта, все для победы. Парни, огромное вам большое спасибо еще раз от всех нас, от всех жителей Тульской области. <…> Мы вами гордимся и дальше будем делать все необходимое для того, чтобы те потребности в ходе выполнения задач по предназначению, которое вы выполняете на передовой, были исполнены в кратчайшие сроки», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Замкомандира полка с херсонского направления Александр Шерин приехал в Тулу забрать, помимо прочего, 15 быстроходных моторных лодок. Запрос на все, что нужно, бойцы формируют заранее.

Но можно и вот так, лично губернатору, рассказать о потребностях. После этого разговора, видимо, уже начала формироваться новая партия.

Дополнительную технику, экипировку, спецсредства Тульская область отправляет на передовую регулярно. Такие же колонны уезжали и в июне, и в мае.

В Туле работает центр подготовки операторов беспилотников, здесь сформировали первый именной батальон «Тула» для выполнения задач в зоне СВО. Люди делают все, чтобы каждый вернулся домой с победой.