Песков: РФ никто не поставил в известность о возвращении на Украину командиров «Азова»*

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27 0

После обмена военнопленными эти лица находились в Турции.

Песков: РФ никто не поставил в известность о возвращении на Украину командиров «Азова»*

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Тема:
Спецоперация

Россию никто не ставил в известность по поводу возвращения на Украину командиров «Азова»*, находившихся после обмена военнопленными в Турции. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нас никто не ставил в известность об этом. По условиям договоренностей, эти указанные лица должны находиться на территории Турции до момента окончания конфликта», — сказал он РИА Новости.

По словам Пескова, это является прямым нарушением условий имевшихся договоренностей, как со стороны Украины, так и Турции.

О возвращении этих боевиков сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский вскоре после возвращения из Турции. Он опубликовал кадры встречи с ними в Стамбуле, а потом из салона самолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мариуполе от голода скончался ребенок, родителей которого убил украинский пограничник. В марте прошлого года вместе с боевиками этой группировки он расстрелял мирных граждан, которые ехали на мотороллере без оружия.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

Тема:
Спецоперация
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