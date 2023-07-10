Пошли на штурм: как российские бойцы выбивают боевиков ВСУ из Белогоровки
Российские войска успешно выбивают ВСУ из Белогоровки
Фото, видео: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
ВС РФ заняли позиции в белогоровской промзоне близ мелового месторождения.
Долгие месяцы шли сражения за позиции вокруг белогоровской промзоны близ мелового месторождения — все решила одна прекрасно спланированная и реализованная операция с применением танка Т-90 «Прорыв», артиллерии и штурмовых отрядов. За реализацией плана следил наш корреспондент — Дмитрий Зименкин.
Армия России продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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