Михалков передал бойцам 27-й мотострелковой бригады сборники военных стихов

В книгу вошли фронтовые произведения отца режиссера — знаменитого советского и российского писателя Сергея Михалкова.
Фото: 5-tv.ru
Режиссер Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими-контрактниками 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия образования СССР.
Прославленный деятель кинематографа в общении с бойцами отметил важную роль искусства и культуры в жизни каждого человека, особенно — защитника Отечества. Также народный артист РСФСР передал военнослужащим тираж впервые опубликованного сборника фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым.
В книгу, которая так и называется — «Военные стихи», вошли произведения, созданные знаменитым писателем в тылу и в действующей армии во время Великой Отечественной войны. Сборник специально издан в мягком переплете и в карманном формате, чтобы его удобно было носить в рюкзаке или одежде.
«Было очень правильно, чтобы эти стихи оказались у ребят там, где они больше всего нужны. Это стихи, которые невозможно написать дома, сидя на диване. Они написаны в военное время. Каждое стихотворение — целый кусок жизни, жизни человека, любящего свою Родину. Это бесценный опыт, полученный моим отцом на фронте», — подчеркнул Михалков.
Книгу фронтовых стихов вложат в комплекты вещей и принадлежностей, которые формируют для каждого военнослужащего бригады. В сборник вошли произведения двух фронтовиков — писателя Сергея Михалкова и художника Евгения Рачева. Идея издания «Военных стихов» принадлежит Юлии Субботиной — вдове Сергея Михалкова. В Минобороны РФ поддержали предложение издать сборник и направить его непосредственно в войска, выполняющие боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Бабкина встретилась с казаками-добровольцами на Кубани перед их отправкой в зону спецоперации в Донбасс.
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