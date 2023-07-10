Михалков передал бойцам 27-й мотострелковой бригады сборники военных стихов

Режиссер Никита Михалков провел творческую встречу с военнослужащими-контрактниками 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия образования СССР.

Прославленный деятель кинематографа в общении с бойцами отметил важную роль искусства и культуры в жизни каждого человека, особенно — защитника Отечества. Также народный артист РСФСР передал военнослужащим тираж впервые опубликованного сборника фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым.

В книгу, которая так и называется — «Военные стихи», вошли произведения, созданные знаменитым писателем в тылу и в действующей армии во время Великой Отечественной войны. Сборник специально издан в мягком переплете и в карманном формате, чтобы его удобно было носить в рюкзаке или одежде.

«Было очень правильно, чтобы эти стихи оказались у ребят там, где они больше всего нужны. Это стихи, которые невозможно написать дома, сидя на диване. Они написаны в военное время. Каждое стихотворение — целый кусок жизни, жизни человека, любящего свою Родину. Это бесценный опыт, полученный моим отцом на фронте», — подчеркнул Михалков.

Книгу фронтовых стихов вложат в комплекты вещей и принадлежностей, которые формируют для каждого военнослужащего бригады. В сборник вошли произведения двух фронтовиков — писателя Сергея Михалкова и художника Евгения Рачева. Идея издания «Военных стихов» принадлежит Юлии Субботиной — вдове Сергея Михалкова. В Минобороны РФ поддержали предложение издать сборник и направить его непосредственно в войска, выполняющие боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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