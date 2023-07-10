«Западная коалиция»: в МИД обратили внимание на связь Киева с США при атаках на территории РФ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 80 0

МИД: атаки Киева на российские регионы 9 июля были бы невозможны без помощи США

«Западная коалиция»: в МИД обратили внимание на связь Киева с США при атаках на территории РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
Спецоперация

Все виновные в данных преступлениях будут привлечены к уголовной ответственности.

Попытки украинских нацистов атаковать 9 июля Керченский пролив, Ростовскую и Калужскую области были бы невозможны без содействия США. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что Вашингтон и его союзники, по сути, выступают спонсорами преступной деятельности главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что все виновные в данных преступлениях будут привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ обязательно ответят на террористические вылазки боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов дал поручение подчиненным в качестве ответных мер на попытку атаки ВСУ по российским регионам выявлять и уничтожать места хранения украинских ракет С-200.

Тема:
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