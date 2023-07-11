Елена Север, ЮрКисс и ВладиМир поздравили с Днем семьи жителей новых регионов страны

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 69 0

Исполнители приехали не с пустыми руками — нуждающимся передали гуманитарную помощь, а также вручили бойцам «Ахмата» сертификаты за подбитую военную технику ВСУ.

Фото, видео: Пресс-служба РМГ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В День семьи, любви и верности артисты лейбла «Брайт Стар» — Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир и Роман Архипов — поздравили с праздником жителей новых регионов России и военнослужащих. 7 и 8 июля исполнители дали несколько концертов в Стаханове, Старобельске и других городах.

Стаханов артисты должны были посетить еще в ноябре прошлого года, но в день запланированного концерта ВСУ атаковали город из РСЗО HIMARS, в результате чего здание ДК, где должны были выступать московские исполнители, оказалось разрушено. Артисты выжили благодаря удачному стечению обстоятельств: их автобус заблудился на прифронтовой дороге и опоздал на час. На этот раз исполнителям удалось дать концерт в госпитале, расположенном в городе. К московским исполнителям присоединился и заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков. Их выступление с особым трепетом и любовью был воспринят публикой. Знаменитости сделали подарки медучреждению и его пациентам: передали компьютер для ведения документации, постельное белье, а также радиоприемники и бумбоксы, чтобы пациенты могли слушать любимые песни.

В Северодонецке, который находится близко к линии фронта, проводить концерт не стали, чтобы не подвергать жителей опасности, однако московские исполнители все равно не оставили их без внимания — передали подарки: игрушки и канцтовары для детишек, радиоаппаратуру, подушки, одеяла, постельные комплекты и средства гигиены.

В небольшом зале местной больницы Старобельска исполнители тоже выступили с концертом и передали жителям гуманитарную помощь. Кроме того, ЮрКисс, ВладиМир и артист лейбла «Брайт Стар» Мидас вручили именные сертификаты за подбитую технику бойцам подразделения «Ахмат».

Артисты дали концерт и в Белгородской области — небольшом городе Валуйки. Этот населенный пункт не раз подвергался обстрелу со стороны украинских боевиков, в результате чего оказалось повреждено много транспортных средств. Московские исполнители, узнав об этом, решили приобрести микроавтобус и подарить его местной организации ветеранов боевых действий. Также знаменитости привезли подарки многодетным семьям и кадетам-сиротам.

Финальный концерт артисты «Брайт Стар» дали в госпитале в Белгороде, где проходят лечение бойцы СВО. На улице между корпусами была организована концертная площадка, где исполнители выступили для военнослужащих и медперсонала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта для российских военных воплощает образ сестры.

Тема:
Спецоперация
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