«Зарежем, убьем»: кто и за что хочет смерти Григория Лепса
Григорий Лепс рассказал о многочисленных угрозах в свой адрес
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитость признался, что не боится этих людей.
Народный артист России Григорий Лепс рассказал в интервью aif.ru, что ему постоянно поступают угрозы, особенно после поддержки российских солдат, подбивших немецкий танк Leopard.
По его словам, это телефонные угрозы и никто, на самом деле, ничего ему не сделает.
«Мне постоянно поступают угрозы по телефону: «Мы тебя зарежем, убьем», — говорится Лепс.
На это он отвечает: «Дать адрес? Приезжайте».
Музыкант также добавил, что серьезные люди, как правило, не предупреждают заранее, а сразу делают. А все, кто ему названивает, — «пустозвоны».
До этого Григорий Лепс сдержал свое слово и выплатил миллион рублей российскому военнослужащему, который подбил немецкий танк Leopard в зоне спецоперации на Украине.
Изначально об этом заговорили Григорий Лепс и Николай Басков, которые поддержали инициативу основателя группы «Земляне» Владимира Киселева и предложили выплачивать по миллиону рублей каждому военному, кто подобьет западные танки киевского режима. Такое решение поддержали и другие знаменитости — Александр Маршал, Виктория Дайнеко и Денис Майданов.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Лепс заплатил миллион рублей бойцу, подбившему немецкий танк Leopard.
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