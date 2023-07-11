Отличившимся при отражении атак ВСУ российским бойцам вручили госнаграды

Российские бойцы, отбившие атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении, получили государственные награды. Кадры награждения появились в распоряжении 5-tv.ru.

По словам командира 42-й дивизии Романа Демурчиева, украинские боевики на протяжении суток наступали двумя волнами, однако российские военные успешно отразили их атаки, после чего противник ушел с поля боя.

«По результатам боя было уничтожено до четырех танков, из них три Leopard, до шести единиц БМП, из них пять Bradley, 30–40 человек живой силы противника, одна инженерная машина разграждения, которая делала проходы в минных полях, и до пяти пикапов. И все это благодаря стойкости русского солдата», — отметил Демурчиев.

Он добавил, что попытки прорвать оборону российских войск украинские боевики предпринимают с 7 июня. За это время в полосе обороны дивизии у противника уничтожено 557 боевых бронированных машин и колесной техники, подавлено более десяти самоходных артиллерийских орудий, 78 танков и 123 БМП.

Военнослужащий с позывным «Висла» рассказал, как российские бойцы уничтожили западную технику украинских войск. По его словам, разведка и беспилотники обнаружили группу вражеской бронетехники, после чего по ней был открыт огонь.

«Подбили одну бронемашину Bradley. Спустя час был замечен еще танк, и его мы тоже точным огнем поразили», — отметил боец.

Он добавил, что его подразделение находится на расстоянии 10-13 километров непосредственно от переднего края и оттуда ведет огонь. «Висла» признался, что не видит разницы в том, какую именно вражескую технику жечь из своего орудия, так как вся она горит одинаково.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды бойцам, проходящим лечение в госпитале Вишневского.