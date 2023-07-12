Роспотребнадзор ищет причину массового отравления детей в Оренбургской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27 0

Роспотребнадзор: в Оренбурге зафиксирована вспышка кишечной инфекции среди детей

Роспотребнадзор ищет причину массового отравления детей в Оренбургской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Тема:
Массовые отравления в России

Ситуацию с массовым отравлением детей в настоящий момент расследуют.

В городе Орск Оренбургской области выявлена вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ). Жертвами массового отравления стали дошкольники. Региональное управление Роспотребнадзора приступило к расследованию инцидента.

В настоящее время выясняется, что послужило источником ОКИ, а также сколько детей пострадало от инфекции. Специалисты Службы выехали на объекты, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Роспотребнадзор организовал забор биологических материалов для лабораторных исследований.

По предварительным данным, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru, признаки отравления были выявлены у 47 детей, 13 из них госпитализированы.

Причина вспышки ОКИ устанавливается. Достоверно известно, что питание в детсадах, где были зафиксированы случаи ОКИ, осуществляет одна компания, специалистам предстоит установить, что за продукт стал причиной массового отравления.

Ситуация находится на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о массовом отравлении детей в Оренбургской области.

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