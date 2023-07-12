Нерешительные: почему в США все еще думают об отправках ракет ATACMS в Киев

NYT: администрация Байдена обсуждает возможность поставить Украине ракеты ATACMS
Фото: Zuma / ТАСС
Что тормозит решение американцев о поставке именно этих боеприпасов?
В США обсуждают, стоит ли поставлять Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета The New York Times.
Известно, что в администрации президента США Джо Байдена среди чиновников идут серьезные споры об этом. А все потому, что арсенал этих ракет у страны небольшой и у Пентагона на них были совершенно другие планы. Более того, по словам представителя компании-изготовителя ATACMS, с 80-х годов таких ракет было сделано всего четыре тысячи.
«Передача их Украине поставит под угрозу готовность ВС США в других горячих точках», — говорится в сообщении.
Также в материале указывается, что сейчас американские чиновники не решаются передать свои ракеты Киеву, хотя прекрасно понимают, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает снарядов.
Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Франция поставит Украине аналог Storm Shadow для поддержки контрнаступления ВСУ.
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