Прежде министр обороны рассказывал, каких успехов уже достигла армия на этом участке.

Российские бойцы перешли в контратаку на краснолиманском направлении в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Там ребята действительно перешли в контратаку и резервы свои подтянули», — отметил он.

Днем ранее, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что провал контрнаступления Украины позволил российским военным перейти в контратаку на краснолиманском направлении и продвинуться на 1,5 километра в глубину и два километра — по фронту.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные наемники прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском участке фронта.