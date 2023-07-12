«Меняет ситуацию»: Песков оценил возможность применения РФ кассетных боеприпасов
Песков допустил возможность применения Россией кассетных боеприпасов
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Прежде такие бомбы были поставлены киевскому режиму от США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмиттрий Песков оценил возможность применения Россией в зоне специальной военной операции кассетных боеприпасов, о наличии которых прежде заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Разумеется, возможно использование этого типа боеприпасов, оно меняет ситуацию и вынуждает Россию предпринимать контрмеры, какие именно — это прерогатива министерства обороны», — сказал Песков журналистам.
Прежде США одобрили отправку кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава Минобороны Испании Маргарита Роблес не поддержали решение Штатов.
Использование оружия запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Такой закон вступил в силу еще в 2010 году, его поддержали 123 страны, но ратифицировали 110.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ ответят зеркально.
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