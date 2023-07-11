Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ ответят зеркально

Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские ВС будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
По заявлению министра обороны, поставка Киеву кассетных боеприпасов повлияет на затягивание конфликта.
В случае поставки на территорию Украины кассетных боеприпасов со стороны США, Россия будет вынуждена ответить зеркально. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу.
По его словам, поставка кассетных боеприпасов лишь только затянет конфликт на неопределенное время. Кроме того, Шойгу напомнил, что все это время РФ воздерживалась от их применения в зоне специальной военной операции, несмотря на то, что российские кассетные боеприпасы значительно эффективнее американских.
Ранее 5-tv.ru сообщил об украинских потерях с начала контрнаступления.
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