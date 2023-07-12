Российские военные отразили за сутки 30 атак ВСУ на донецком направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 58 0

В Минобороны привели подробности об уничтоженной технике противника.

Российские военные отразили за сутки 30 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы мужественными и грамотными действиями отразили 30 атак боевиков киевского режима на донецком направлении за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атаки противника был отражены в районах населенных пунктов Золотаревка, Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское.

«В ходе боевых действий уничтожено до 335 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании», — добавил Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы перешли в контратаку на краснолиманском направлении.

Тема:
Спецоперация
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