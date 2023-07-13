Российские бойцы впервые в зоне СВО применили дистанционно управляемый ПТРК «Корнет»

Российские бойцы впервые за все время спецоперации применили в бою комплекс дистанционного управления «Курган» для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». И успешно. Об этом рассказал представитель команды разработчиков комплекса.

«Подразделение спецназа группировки «Юг» «заптурило» блиндаж ВСУ с применением комплекса дистанционного управления «Курган» для ПТРК «Корнет“», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

Комплекс дистанционного управления «Корнетом» представляет собой выносной пульт с дисплеем, на который выведено изображение с прицела противотанкового ракетного комплекса. Так бойцы могут находиться на более безопасной позиции, что сбережет их от ответного огня ВСУ.

Армия России продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские бойцы с ПТРК уничтожили две американских БМП за один подход.