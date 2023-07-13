«Государство-обрубок»: что произойдет с Украиной после проигрыша в конфликте
Политолог Миршаймер заявил, что после победы России Украина станет государством-обрубком
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
По словам политолога, страна будет неспособна вести крупные боевые действия.
Когда Украина потерпит поражение, то потеряет половину территорий своей страны и превратится в государство-обрубок. Об этом рассказал американский политолог Джон Миршаймер в беседе с South China Morning Post.
По его словам, в таком положении страна не будет нужна ни Европе, ни НАТО, так вообще не будет удовлетворять определенным критериям. Более того, в таком состоянии Украина больше не сможет вести никакие боевые действия.
«Я думаю, что это будет конечным результатом», — говорит Миршаймер.
Также он добавил, что у страны исчезнут несколько «больших кусков». Собственно, именно поэтому Запад сейчас уже готовится к тому, что скоро случится «неприятная» победа России. Однако несмотря на это, политолог из США считает, что военные действия будут идти еще около двух лет.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Столтенберг рассказал о судьбе НАТО, когда РФ одержит победу.
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