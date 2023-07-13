ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ
В Минобороны рассказали об успехах российской армии за сутки в зоне спецоперации на Украине.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Вооруженные силы РФ нанесли ночью высокоточный удар оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов боевиков киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнил он.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские нацисты предприняли несколько попыток десантироваться в районе Антоновского моста в Херсонской области, однако были разбиты российскими силами.
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