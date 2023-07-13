«Мясные штурмы»: в Запорожской области сообщили о рекордных потерях ВСУ

Вражеские подразделения даже не смогли подойти к российским позициям — артиллерийский, минометный и пулеметный огонь накрыл их на удаленном расстоянии.

Украинская сторона несет тяжелейшие потери при попытках атаковать позиции ВС РФ и прорвать их оборону на васильевском направлении. О ситуации в Запорожской области сообщили власти региона.

«Украинские войска несут рекордные потери», — приводит сообщение РИА Новости.

Только за минувшие сутки враг трижды предпринимал попытку наступления на участке фронта Пятихатки-Жеребянки. ВСУ шли в лобовые атаки, так называемые «мясные штурмы». Хоть противник и пытался изменить направление движения, столкновение с российскими силами было уже неизбежно — украинских нацистов накрыло артиллерийским, минометным и пулеметным огнем.

Кроме того, порядка трех украинских взводов было ликвидировано еще на подходе к российским позициям. Одна часть уцелевших пыталась сбежать с поля боя, а другая — просила командиров об эвакуации. При отступлении боевики ВСУ тоже стали мишенями ВС РФ.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский солдат в одиночку отбил атаку заблудившейся группы ВСУ в ДНР.