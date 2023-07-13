Под шквальным огнем: как российские артиллеристы уничтожают опорные пункты ВСУ

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Опубликованы кадры уничтожения артиллеристами РФ опорных пунктов ВСУ на северском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Все удары — точно по цели.

На северском направлении российские артиллеристы один за другим устраняют опорные пункты ВСУ. Позиции украинских военных постоянно обстреливают из гаубиц, не давая сосредоточить резервные силы перед контратаками на Лисичанск.

Отработав удары по намеченным целям, бойцы оперативно скрываются в блиндажах, недоступных для ответных артиллерийских атак и для камер беспилотников.

Тема:
Спецоперация
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