Путин: с начала контрнаступления ВСУ уничтожено 311 танков, в том числе Leopard

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 63 0

Российский лидер ранее отмечал, что западная техника на украинском театре боевых действий «горит за милую душу».

Путин: с начала контрнаступления ВСУ уничтожено 311 танков, в том числе Leopard

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сначала анонсированного контрнаступления ВСУ противник потерял 311 танков. Об этом глава государств рассказал в рамках общения с журналистами на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

По его словам, украинские нацисты теряют много тяжелой техники, значительное число из которой составляют поставленные западом единицы. Таким образом, всего за несколько недель ВС РФ ликвидировали 311 танков из арсенала украинской армии, в частности было уничтожено много немецких Leopard.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Тема:
Украинское контрнаступление
13 июл
«Мясные штурмы»: в Запорожской области сообщили о рекордных потерях ВСУ
12 июл
На земле, в воздухе и море: G7 пообещала обеспечить Украину передовым оружием
12 июл
В России предложили устроить выставку пораженной техники у посольств стран НАТО
12 июл
Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
12 июл
«Подавление контрнаступления»: российские дроны назвали «смертоносными» для ВСУ
12 июл
«Резервы подтянули»: ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении
12 июл
Западная бронетехника горит: как ВСУ с треском провалили контрнаступление
11 июл
Шойгу: Путин дважды в сутки заслушивает доклады об обстановке в зоне СВО
11 июл
ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ
11 июл
Шойгу: в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину ВС РФ ответят зеркально
+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

19:55
Дана Борисова посоветовала МакSим самоизолироваться: «Жесткое выздоровление»
19:43
Четыре развода и одни похороны: как из-за любви Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в богадельне
19:27
Самовыгул — это опасность: почему в России приняли новый закон о домашних животных
19:23
Путин оценил вероятность продления зерновой сделки
19:13
Хорошие перспективы: как проходит поездка Лаврова в Индонезию
19:11
Путин: с начала контрнаступления ВСУ уничтожено 311 танков, в том числе Leopard

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
Актера Ивана Краско экстренно прооперировали
Военкор Коц сообщил о передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео