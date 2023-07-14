Российские бойцы за сутки отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении
Каких еще успехов достигли наши военнослужащие в зоне спецоперации?
На донецком направлении российские бойцы за сутки успешно отразили 16 атак противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что атаки отражены в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клеещевки.
«Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Разлив Донецкой народной республики», — добавил Конашенков.
В результате противник понес существенные потери — до 280 боевиков, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли ночью высокоточный удар оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов боевиков киевского режима.
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