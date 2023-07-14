Российские бойцы за сутки отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении российские бойцы за сутки успешно отразили 16 атак противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атаки отражены в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и западнее Клеещевки.

«Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Разлив Донецкой народной республики», — добавил Конашенков.

В результате противник понес существенные потери — до 280 боевиков, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли ночью высокоточный удар оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов боевиков киевского режима.