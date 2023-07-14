Такого нигде нет: что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 531 0

Эксперт 19Fortyfive Осборн: российские «Арматы» станут ударом для бронетанковых частей ВСУ

Такого нигде нет: что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Тема:
Спецоперация

Чего киевский режим и его союзники на самом деле испугается?

Танки «Армата» Т-14 могут стать очень серьезным вызовом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает обозреватель 19Fortyfive Крис Осборн.

По его словам, выживаемости российских танков будет способствовать необитаемая башня, которой нет у Запада.

«Что касается характеристик, то в „Армате“, скорее всего, будут использованы защитные конструкции, технологии и вооружение, способные оказать большое влияние на бронетехнику и транспортные средства, используемые Украиной», — заявил Осборн.

К слову, в «Армате» стоят современные прицелы, адаптированные к ночному видению, а также новые баллистические вычислители. Динамическая активная система защиты танка является очень серьезной для двигательного поколения.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Юрий Кнутов разобрал особенности танка «Армата».

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