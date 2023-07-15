Очень по-американски: смогут ли ВСУ с новой тактикой добраться до Токмака
Новая тактика и кассетные боеприпасы от США не помогут в контрнаступлении ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta; © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Боевики теперь малыми группами пытаются пробить оборону и выступают ранним утром. Насколько это успешная тактика и чем она лучше предыдущей?
Новая тактика ВСУ (Вооруженные силы Украины) не принесет им успеха. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Константин Сивков.
Украинские боевики теперь малыми группами пытаются пробить оборону и выступают ранним утром. Таким образом они пытаются выйти в направлении Токмака.
«Это мало чем им поможет. У них нет возможности спрятаться от нашей разведки, поэтому они вынуждены действовать таким образом, чтобы не было больших потерь», — объяснил Сивков.
По его словам, это чисто американская тактика, которая, правда, в данном случае будет бессмысленна. ВСУ наивно полагают, что при такой тактике российские бойцы не успеют наносить удары.
Военный эксперт Алексей Леонков также в беседе с 5-tv.ru отметил, что предыдущая тактика ВСУ в виде использования кассетных боеприпасов считается военным преступлением. Оружие применялось против мирного населения, а если гибнут люди — это теракт и военное преступление.
«Если это будет повторяться из раза в раз, то это геноцид. В принципе на Украине геноцидом занимаются с 2014 года, просто мы многих фактов не знаем», — подчеркнул эксперт.
Ранее 5-tv.ru писал, что в конгрессе США не поддержали запрет на передачу кассетных бомб Украине.
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