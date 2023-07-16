ВС РФ уничтожили станцию Starlink и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Вооруженные силы Российской Федерации в субботу уничтожили авиационным ударом станцию Starlink и пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщает представитель экстренных служб региона информационному агентству ТАСС.

Вместе с пунктом управления и станцией было также уничтожено 25 украинских боевиков. Авиаудар был совершен Су-34 в районе населенного пункта Никольское по командно-наблюдательному пункту (КНП) 222-го отдельного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская авиация продолжает успешно поражать все намеченные цели.

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