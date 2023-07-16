ВС РФ уничтожили станцию Starlink и пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра
Российская авиация продолжает успешно поражать все намеченные цели.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Вооруженные силы Российской Федерации в субботу уничтожили авиационным ударом станцию Starlink и пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщает представитель экстренных служб региона информационному агентству ТАСС.
Вместе с пунктом управления и станцией было также уничтожено 25 украинских боевиков. Авиаудар был совершен Су-34 в районе населенного пункта Никольское по командно-наблюдательному пункту (КНП) 222-го отдельного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская авиация продолжает успешно поражать все намеченные цели.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что над Белгородом сработала система ПВО.
- 16 июл
- ВСУ нанесли удар по машине волонтеров в Алешках в Херсонской области
- 15 июл
- Илон Маск обвинил США в лицемерии из-за отправки кассетных снарядов на Украину
- 15 июл
- NYT сообщила о потере до 20% вооружений ВСУ за две недели наступления
- 15 июл
- «Акт геноцида»: удар ВСУ по Токмаку кассетными бомбами был направлен на мирное население
- 15 июл
- «Другая сторона медали»: что итальянский художник хотел сказать муралом в Мариуполе
- 15 июл
- Хитрые игры Запада: украинские истребители F-16 будут пилотировать летчики НАТО
- 15 июл
- Минобороны: российские бойцы отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении
- 15 июл
- Очень по-американски: смогут ли ВСУ с новой тактикой добраться до Токмака
- 15 июл
- «Он в отчаянии»: почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ
- 15 июл
- Кто попадает в «Крапиву»: ВС РФ захватили планшет ВСУ с важной системой
Читайте также
94%
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?