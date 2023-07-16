НАТО передает РФ свои технологии: западная техника горит по всей линии фронта

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Военный эксперт Подберезкин: мобильные резервы ВСУ практически исчерпаны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Что в провальном украинском контрнаступлении бесит США больше всего?

Западная техника горит точно также, а может и ярче советских образцов, которые до сих пор составляли основу гаража ВСУ. Пожалуй, это главный эффект от провального украинского наступления. Не уничтоженные, а затрофеенные российскими военнослужащими образцы техники от спонсоров — это подарки для наших инженеров из военно-промышленного комплекса, то есть опосредовано, через Киев натовцы передают нам свои технологии, это и бесит Вашингтон, судя по всему. Ну и пусть бесятся.

Отрицание, как известно, одна из стадий принятия неизбежного, а математика — царица наук. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий проанализировал цифры потерь ВСУ за время наступления и задумался о том, что будет дальше.

Немецкие «Леопарды» или американские Bradley — неважно — западная техника одинаково горит по всему фронту. Украинский контрнаступ — продукт самой масштабной пиар-кампании коллективного Запада — захлебнулся в собственной крови.

С 4 июня потери ВСУ — более 26 тысяч военных и три с лишним тысячи единиц техники. Среди них — те самые «вундерваффе», которые должны были перевернуть ход конфликта. Уничтожены, как минимум, 17 «Леопардов», пять французских колесных танков AMX, 12 БМП Bradley. И еще многие в прекрасном состоянии на наших базах — это трофеи.

И это только флагманская техника — та, что на слуху. За все время провального контрнаступления в утиль отправлено почти по 50 американских гаубиц «Три семерки», французских и польских САУ, более 400 артиллерийских орудий, десятки установок залпового огня.

«Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и странами НАТО. Из последнего они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации», — заявлял министр обороны Сергей Шойгу.

И главное понимают — недооценили, прежде всего, мужество и подготовку наших бойцов. При этом возможности Украины, наоборот, переоценили.

Качество личного состава ВСУ продолжает падать, на самые тяжелые участки фронта противник бросает вчерашних гражданских — насильно мобилизованных и плохо обученных. Средний офицерский состав тоже — в дефиците, а переход на систему ведения боя НАТО лишил оперативное управление хотя бы намека на эффективность.

«Офицеры находятся не в гуще боя, не являются организаторами боя, а являются людьми, управляющими боем фактически издалека. То есть, личный состав остается брошен в мясные штурмы, при том, что офицеры сидят за километр от линии фронта в хорошо защищенных бункерах», — проанализировал ситуацию военный эксперт Владислав Шурыгин.

Главная задача — создать огневое преимущество, чтобы продавить хотя бы первую линию российской обороны — киевские генералы так и не смогли решить. Все попытки прорыва на корню давит наша артиллерия и авиация, а мотострелковые подразделения проводят зачистку.

«Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке детально по каждому направлению», — подчеркнул министр обороны РФ.

ВСУ сделали ставку на Запорожское направление, чтобы прорваться к Азовскому морю, отрезать российские войска в Херсонской области и Крыму, а затем выйти и к самому полуострову. Но ресурсов, умений, и воли не хватило.

Тема:
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