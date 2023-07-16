Восемь беспилотников сбиты над Севастополем

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 66 0

Такое количество назвал губернатор Михаил Развожаев.

Восемь беспилотников сбиты над Севастополем

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Восемь украинских беспилотно-летательных аппаратов (БПЛА) сбиты ночью 16 июля в небе над Севастополем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Один БПЛА был сбит над морем, пять других успешно подавлены силами радиоэлектроники.

Также Развожаев сообщил, что два надводных беспилотно-летательных аппарата были уничтожены на внешнем рейде.

Благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских бойцов, ни один человек не пострадал при атаке дронов. Все акватории и объекты Севастополя остались целыми.

В городе спокойно и тихо, все оперативные службы приведены в готовность, продолжается полный контроль обстановки.

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Восемь беспилотников сбиты над Севастополем

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