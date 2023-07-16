Неудобная правда: названа главная уязвимость западной техники на Украине

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 54 0

WP: минные поля показали уязвимость западной военной техники на Украине

Неудобная правда: названа главная уязвимость западной техники на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Zwilling

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Тема:
Спецоперация

Американские боевые машины Bradley и немецкие танки Leopard не выдерживают.

Минные поля стали непроходимым квестом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Неонацисты хотели переехать их с помощью боевых машин пехоты (БМП) и «подарочных танков» западных союзников. Однако борьба на этой местности показала уязвимые места техники, сообщает The Washington Post.

«Борьба Украины на минных полях выявила уязвимые места бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard, которые официальные лица расценивали как ключевые для Украины», — пишет издание.

Со стороны ВСУ эта техника заслужила похвалу, ведь после того, как она подорвалась, большинство людей внутри остались живы.

«Однако они не смогли в одиночку прорвать оборону России», — отмечает газета.

Также отмечается, что в качестве решения проблемы главком всушников Валерий Залужный запросил у западной стороны средства дистанционного разминирования M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Однако целей достичь не удалось.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Киев получил менее 15% от обещанного количества средств для разминирования и инженерной техники.

Российская армия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную помощь.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт подсчитал боевые потери ВСУ с начала спецоперации на Украине.

Тема:
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