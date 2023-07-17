ВС России активно наступают на трех направлениях
Замглавы МО Украины Маляр заявила об активном наступлении ВС России на трех направлениях
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Прежде президент РФ Владимир Путин заявил, что российские бойцы проявляют героизм в боях и на некоторых участках переходят в наступление.
Российские войска перешли в активное наступление на купянском направлении. Также продолжаются бои на авдеевском и марьинском. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, подтвердив заявление президента РФ Владимира Путина. Глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину, что бойцы проявляют героизм в зоне спецоперации, и на некоторых участках они вопреки ожиданиям противника переходят в наступление.
«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои», — сказано в публикации Маляр.
Замглавы украинского оборонного ведомства признала, что на авдеевском и марьинском направлениях российское наступление продолжается. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать свои позиции к северу от Артемовска.
Киевский режим объявил о начале контрнаступления 4 июня. Подготовленные экспертами НАТО боевики с западным оружием и военной техникой на руках пошли в бой на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях. Минобороны РФ заявляло, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном из маршрутов, потеряв при этом более 26 тысяч солдат. Тысячи натовских танков, самолеты и вертолеты были уничтожены. Подтверждением этой информации, в том числе, стали срочные новые поставки военной техники из США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских пилотов будут учить летать на F-16 в странах Евросоюза.
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