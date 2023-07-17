ВС России активно наступают на трех направлениях

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Замглавы МО Украины Маляр заявила об активном наступлении ВС России на трех направлениях

ВС России активно наступают на трех направлениях

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Прежде президент РФ Владимир Путин заявил, что российские бойцы проявляют героизм в боях и на некоторых участках переходят в наступление.

Российские войска перешли в активное наступление на купянском направлении. Также продолжаются бои на авдеевском и марьинском. Об этом в своем Telegram-канале сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, подтвердив заявление президента РФ Владимира Путина. Глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину, что бойцы проявляют героизм в зоне спецоперации, и на некоторых участках они вопреки ожиданиям противника переходят в наступление.

«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои», — сказано в публикации Маляр.

Замглавы украинского оборонного ведомства признала, что на авдеевском и марьинском направлениях российское наступление продолжается. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать свои позиции к северу от Артемовска.

Киевский режим объявил о начале контрнаступления 4 июня. Подготовленные экспертами НАТО боевики с западным оружием и военной техникой на руках пошли в бой на запорожском, южнодонецком и артемовском направлениях. Минобороны РФ заявляло, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном из маршрутов, потеряв при этом более 26 тысяч солдат. Тысячи натовских танков, самолеты и вертолеты были уничтожены. Подтверждением этой информации, в том числе, стали срочные новые поставки военной техники из США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских пилотов будут учить летать на F-16 в странах Евросоюза.

Тема:
Спецоперация
17 июл
«Путин — стратег»: в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей
17 июл
«Зеленский, хватит!» — Трамп рассказал свою версию завершения конфликта на Украине
16 июл
На Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении
16 июл
Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник не имеет успеха
16 июл
Борьба за мирное небо: что сейчас происходит на краснолиманском направлении
16 июл
Украинских пилотов готовятся учить летать на F-16 в ЕС: «Нужна пара недель»
16 июл
Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Запорожской области
16 июл
«Заглянуть вовнутрь»: Путин заявил о планах РФ изучать трофейную западную технику
16 июл
Путин впервые ответил на поставку Западом ВСУ кассетных боеприпасов: «Мы оставляем за собой право…»
16 июл
Неудобная правда: названа главная уязвимость западной техники на Украине
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

3:20
«Мы не должны были этого делать»: Денис Дорохов о поцелуе с Ольгой Бузовой
3:15
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля
3:02
Сбой на Земле? На Солнце произошли три сильные вспышки, ожидаются еще более мощные
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
2:45
С кальцием или фтором: какая паста на самом деле защищает зубы от кариеса
2:44
ВС России активно наступают на трех направлениях

Сейчас читают

Мот приехал поздравить Лепса даже после получения «бандитской пули»
Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке
«Настоящий друг!» — Филипп Киркоров трогательно поздравил Григория Лепса с днем рождения
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео