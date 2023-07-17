Осколок пробил голову ребенку при мощном ударе ВСУ по Донецку

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Осколок попал в голову ребенка при артиллерийском ударе ВСУ по Донецку

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

За жизнь пострадавшего и еще нескольких людей борются врачи. Что известно об их состоянии?

Донецк снова под обстрелами — мощный артиллерийский удар ВСУ нанесли по Куйбышевском району города. Одна из ракет попала в жилой дом, начался сильнейший пожар.

У спасателей было всего несколько минут, чтобы эвакуировать раненых. Из горящей квартиры вынесли женщину: она в критическом состоянии.

Ранены еще два человека, в том числе ребенок — осколок попал ему в голову. За жизнь пострадавших борются врачи.

А в результате обстрела Киевского района города вспыхнул пожар у торгового центра. На месте нашли фрагменты зажигательных боеприпасов.

Тема:
Спецоперация
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