Осколок пробил голову ребенку при мощном ударе ВСУ по Донецку
Осколок попал в голову ребенка при артиллерийском ударе ВСУ по Донецку
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
За жизнь пострадавшего и еще нескольких людей борются врачи. Что известно об их состоянии?
Донецк снова под обстрелами — мощный артиллерийский удар ВСУ нанесли по Куйбышевском району города. Одна из ракет попала в жилой дом, начался сильнейший пожар.
У спасателей было всего несколько минут, чтобы эвакуировать раненых. Из горящей квартиры вынесли женщину: она в критическом состоянии.
Ранены еще два человека, в том числе ребенок — осколок попал ему в голову. За жизнь пострадавших борются врачи.
А в результате обстрела Киевского района города вспыхнул пожар у торгового центра. На месте нашли фрагменты зажигательных боеприпасов.
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