Минобороны: группировка «Восток» оказывает на ВСУ систематическое огневое воздействие
Фото: Минобороны РФ
Представители пресс-службы группировки рассказали о потерях украинской армии.
Российские военнослужащие группировки «Восток» оказали на украинских военных систематическое огневое воздействие. Речь идет о боях на южнодонецком направлении, Согласно отчету начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, противник понес значительнные потери, в том числе.,лишился части техгники...
«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ в ходе систематического огневого воздействия на противника уничтожены пикап с националистами восточнее Макаровки, два минометных расчета в районах Новомайорского и Новодонецкого», — предупредил Чехов.
Как отметил Чехов, военная разведка в воздухе раскрыла место, где скрывались боевики. Это было место скопления солдат в районе Новодаровки. Сверху укрытие стало заметным, и вскоре группу националистов уничтожили артиллеристы.
При этом российские штурмовики и летчики нанесли удары по скоплениям живой силы и техники близ населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Чехов также подчеркнул, что отряды боевиков были ликвидированы в районе Старомайорского расчетами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о наступлении российской армии на трех направлениях. На Украине признали, что ВСУ встречают резкое сопротивление от Москвы.
- 17 июл
- В США рассказали, как всего один русский танк отбил хитрую атаку ВСУ
- 17 июл
- Актриса Ксения Алферова высказалась об уехавших из России артистах
- 17 июл
- Движемся к победе! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 17 июл
- ВС России активно наступают на трех направлениях
- 17 июл
- «Путин — стратег»: в США объяснили, почему Россия не станет воевать с Польшей
- 17 июл
- «Зеленский, хватит!» — Трамп рассказал свою версию завершения конфликта на Украине
- 16 июл
- На Украине признали активное наступление сил РФ на купянском направлении
- 16 июл
- Путин положительно оценил ход СВО и отметил, что противник не имеет успеха
- 16 июл
- Борьба за мирное небо: что сейчас происходит на краснолиманском направлении
- 16 июл
- Украинских пилотов готовятся учить летать на F-16 в ЕС: «Нужна пара недель»
Читайте также
77%
-0.06 101.20
0.52
Нашли ошибку?