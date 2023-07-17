Представители пресс-службы группировки рассказали о потерях украинской армии.

Российские военнослужащие группировки «Восток» оказали на украинских военных систематическое огневое воздействие. Речь идет о боях на южнодонецком направлении, Согласно отчету начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, противник понес значительнные потери, в том числе.,лишился части техгники...

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ в ходе систематического огневого воздействия на противника уничтожены пикап с националистами восточнее Макаровки, два минометных расчета в районах Новомайорского и Новодонецкого», — предупредил Чехов.

Как отметил Чехов, военная разведка в воздухе раскрыла место, где скрывались боевики. Это было место скопления солдат в районе Новодаровки. Сверху укрытие стало заметным, и вскоре группу националистов уничтожили артиллеристы.

При этом российские штурмовики и летчики нанесли удары по скоплениям живой силы и техники близ населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Чехов также подчеркнул, что отряды боевиков были ликвидированы в районе Старомайорского расчетами тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наступлении российской армии на трех направлениях. На Украине признали, что ВСУ встречают резкое сопротивление от Москвы.