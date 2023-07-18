Мощь и укомплектованность нашей армии оказалась на порядок выше того, что успевает Запад поставлять Киеву.

Российская армия ежедневно использует 60 тысяч снарядов — это в 12 раз больше, чем за то же время Запад поставляет Киеву. Об этом в интервью CNN заявил консультант Пентагона по оборонным инновациям Эрик Шмидт.

Эксперт признался, что его ошеломила мощь российской армии и, особенно, превосходство над Украиной в воздухе.

«Я был шокирован тем, насколько хороши русские в радиоэлектронной борьбе и подавлении помех. Все, что вы в принципе отправляете на поле боя, которое, кстати, довольно узкое, все глушится ими», — отметил он.

На этом фоне экс-глава НАТО Джордж Робертсон заявил об истощении запасов оружия у Великобритании из-за поставок Украине. По его словам, Лондон должен срочно нарастить производство, чтобы не нанести ущерба уже собственной обороне.

А, по данным издания Insider, Украина лишилась почти трети американских БМП Bradley, которые были уничтожены, брошены на поле боя или серьезно повреждены. Всего США поставили Украине больше сотни машин такого типа.