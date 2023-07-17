Спикер Госсовета Крыма обвинил киевский режим в ЧП на Крымском мосту
В результате мощного взрыва погибли два человека. Еще один — ребенок — получил серьезные травмы.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил террористический киевский режим в ЧП на Крымском мосту. Трагедия произошла рано утром 17 июля. В результате погибли два человека. Еще один — девочка — пострадала.
«В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также неотвратимость возмездия за каждый такой удар», — подчеркнул он в Telegram-канале.
В числе прочего, Константинов призвал крымчан соблюдать спокойствие и выразил уверенность, что последствия атаки будут оперативно ликвидированы.
К месту взрыва уже направилась группа по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. На пролетах Крымского моста имеется повреждение дорожного полотна. Опора моста не повреждена.
Ранее 5-tv.ru рассказал подробности состояния пострадавшей в ЧП на Крымском мосту несовершеннолетней девочки.
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