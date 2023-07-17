Скоро в зоне спецоперации появится новое поколение этих беспилотников.

Под Херсоном наши военные уничтожили командно-штабную машину ВСУ. На кадрах видно, как технику, которую противник спрятал среди хозпостроек, поражает дрон «Ланцет».

Скоро в зоне спецоперации появится новое поколение этих беспилотников. Дроны будут действовать по команде оператора, который определит район применения, но цель «Ланцет» выберет сам.

Минобороны сообщило о завершении приема военной техники от ЧВК «Вагнер»

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.