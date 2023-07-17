В МИД России осудили террористическую атаку Киева против Крымского моста
В ведомстве отметили, что реакция на преступление ряда парламентариев Украины была циничной и чудовищной.
Фото: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press
В МИД России осудили террористическую атаку Киева против Крымского моста, который является гражданским объектом. Заявление ведомства опубликовано на официальном сайте.
В МИД отметили, что реакция на преступление ряда парламентариев Украины была циничной и чудовищной.
«Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков», — отмечается в заявлении.
Между тем добавляется, что все виновные будут привлечены к ответственности. Кроме того, если будет выявлено западное происхождение надводных беспилотных аппаратов, атаковавших Крымский мост, то это подтвердит их соучастие в террористической деятельности киевского режима.
«МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Рассчитываем, что международное сообщество и профильные многосторонние структуры проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей», — добавили в МИД.
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