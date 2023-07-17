Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, перевезут в Москву

В настоящий момент жизни несовершеннолетней ничто не угрожает. А вот ее психическое состояние вызывает опасения — девочка осталась сиротой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Девочку Ангелину, которая пострадала в результате теракта на Крымском мосту, перевезут в Москву. Как стало известно 5-tv.ru, на данный момент она находится в Детской краевой клинической больницы (ДККБ) в Краснодаре. Когда состояние стабилизируется, ее отправят в столицу.
Прежде в этот день девочку доставили вертолетом из Темрюкской центральной районной больницы в реанимацию ДККБ. Несовершеннолетняя остается в сознании, ее состоянии оценивается средней степени тяжести.
Руководство Краснодарского края сообщили, что угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту нет. Ей диагностировали повреждения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.
По предварительной информации, пострадавшая ехала на отдых вместе с родителями. В результате теракта на мосту автомобиль столкнулся с ограждением. Мужчина и женщина погибли на месте, а их дочь чудом осталась жива.
Ранее 5-tv.ru писал, что с девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи.
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