Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, перевезут в Москву

Девочку Ангелину, которая пострадала в результате теракта на Крымском мосту, перевезут в Москву. Как стало известно 5-tv.ru, на данный момент она находится в Детской краевой клинической больницы (ДККБ) в Краснодаре. Когда состояние стабилизируется, ее отправят в столицу.

Прежде в этот день девочку доставили вертолетом из Темрюкской центральной районной больницы в реанимацию ДККБ. Несовершеннолетняя остается в сознании, ее состоянии оценивается средней степени тяжести.

Руководство Краснодарского края сообщили, что угрозы жизни пострадавшей на Крымском мосту нет. Ей диагностировали повреждения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

По предварительной информации, пострадавшая ехала на отдых вместе с родителями. В результате теракта на мосту автомобиль столкнулся с ограждением. Мужчина и женщина погибли на месте, а их дочь чудом осталась жива.

Ранее 5-tv.ru писал, что с девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи.