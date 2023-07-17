Грязные замыслы: как связаны зерновой коридор и теракт на Крымском мосту
Киевский режим давно использует зерновой коридор для атаки морскими беспилотниками
Фото, видео: НАК РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Соединяющая полуостров с материком переправа была атакована морскими беспилотниками. А где мог находиться управляющий ими оператор?
При взрыве на Крымском мосту погибла супружеская пара, их дочь сейчас в больнице. Семья на машине ехала отдыхать в Крым… О том, как Киев — спланировал и осуществил новый удар по мирным людям и гражданскому объекту — Георгий Гривенный.
Их дочь, Ангелина, получила тяжелые травмы, но осталась в живых. При этом буквально за минуту до взрыва через этот же участок моста проехала машина с семьей младшей дочери Владимира — сестры поехали отдыхать вместе, с семьями, младшая как раз и сообщила обо всем отцу.
«Позвонила сама, ревет, я даже сначала сам ничего не понял. Это не то что ужасно, это словами не передать», — рассказал он.
Здесь, в Белгородской области, тоже не понаслышке знают о том, что такое военные преступления украинского режима. Но то, что и до их семей дотянется рука террора, да еще и в таком месте, жители хутора Подольхи и представить не могли.
Сестры Пупынины, кстати, всегда были вместе — даже свадьбы справили в один день, решили вместе отдохнуть в Крыму, потому что там ни разу не были. И вот теперь родные думают, как рассказать 14-летней Ангелине, когда пройдет первый шок от травм, что ни папы, ни мамы больше нет?
«Остался ребенок сиротой в один момент. Дом у них тут, мы им свой отдали. А сами сюда переехали», — уточнил отец.
Состояние пострадавшей девочки
Состояние Ангелины медленно, но улучшается, ее на вертолете экстренно перевезли в краснодарскую больницу. Врачи обещают поставить ее на ноги как можно скорее, ход лечения девочки на личном контроле у главы Минздрава.
«Девочка транспортировку перенесла вертолетным транспортом удовлетворительно. Состояние ее расценивается как стабильное. Сейчас девочке начали проведение комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Это как инструментобследования, так и клинические методы обследования ребенка», — отметил заведующий отделением Детской краевой клинической больницы Нальбий Бгане.
«Сразу же, как возникла ситуация, информация была у меня, у регионального министра. Поэтому все сопровождается, и телемедицинские консультации, соответственно, все есть. У нас по каждому ребенку, пострадавшему в ДТП, требующему внимания, обязательно проводится консультация с федеральным центром, специальной службой через центр медицины катастроф», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Целью теракта был Крымский мост, с самого первого дня своего существования он сводит с ума и так неадекватных главарей националистического режима в Киеве. Но целились они, причем уже не в первый раз, в символ нерушимой связи Крыма с Россией, а убили конкретных, ни в чем не повинных людей. О том, кто стоит за очередным преступлением, в Кремле знают, заявил пресс-секретарь президента.
«Мы знаем причину и знаем, что стоит за террористическим актом. Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима, который убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена. Это все дело рук киевского режима», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Опору моста атаковали морские беспилотники ВСУ: что о них известно
Если в октябре 2022-го Крымский мост был поврежден подрывом грузовика со взрывчаткой, то теперь 145-ю опору моста атаковали морские беспилотники. По сути, это гидроциклы, начиненные взрывчаткой. При этом командование ВСУ и военная разведка Украины не скрывали, что ведут активную работу по модернизации подобных «машин смерти».
Большую часть своего пути они могут пройти под водой, а потом — резко вынырнуть и атаковать цель. Именно такими же беспилотниками в воскресенье был атакован Севастополь. Все цели российские военные уничтожили, но, как теперь выясняется, это была только репетиция очередной атаки на Крымский мост.
«Этот беспилотник, это катер с двигателем и взрывчаткой, которой он напихан, и с радиосистемой управления. Управляется он, как и любой беспилотник, оператором. Оператор может находиться на грузовом каком-нибудь судне, которое идет по коридору зерновому из Одессы в сторону Босфора или от Босфора в сторону Одессы», — отметил военный эксперт Виктор Литовкин.
Те самые зерновые коридоры давно уже используются киевским режимом совсем не по прямому назначению, а как раз для совершения атак морскими беспилотниками. То есть из гуманитарной миссии зерновая сделка превратилась в ширму для прикрытия терактов.
И эти грязные замыслы Киева получают не просто поддержку, а даже и прямое руководство его западных кураторов. Недаром во время новой атаки на Крымский мост над Черным морем был замечен американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.
«Вся эта террористическая операция спланирована западными спецслужбами. В этом нет никакого сомнения. Ответ должен быть асимметричным. Как всегда это бывает, я думаю, что России уже пора прекратить участвовать в любых переговорах», — сообщил военный эксперт Игорь Никулин.
При этом эксперты и политики сходятся в одном: планировать и осуществлять новые теракты против гражданской инфраструктуры и мирных людей Киев заставляют неудачи так широко разрекламированного контрнаступления. Только так можно хоть как-то прикрыть убогость своего положения.
«Поскольку на полях сражений у них ничего не получается, а очень хочется сделать что-то такое громкое, шумное, чтобы убедить западных кураторов, что надо и дальше продолжать помогать Украине, вот такой мерзкий террористический акт», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Расследование продолжается, активно идет работа и по восстановлению поврежденных участков Крымского моста. Можно ожидать и более конкретной и точечной реакции России на это очередное циничное и кровавое преступление.
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