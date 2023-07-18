Ответ будет жестким: итоги совещания Путина по Крымскому мосту

И прежде всего главная новость дня. Это, конечно же, теракт на Крымском мосту. Несколько часов назад президент по видеосвязи провел совещание со всеми, кто будет отвечать за устранение последствий атаки. И прежде всего это вице-премьер Марат Хуснуллин. Сегодня он лично побывал на объекте — осматривал поврежденный пролет и спускался к опоре.

Взрыв был огромной силы, но все же не смог разрушить основные конструкции. В отличие от хрупких человеческих жизней. Погибли родители 14-тилетней девочки, которая сама в больнице и до сих пор еще не знает всех трагических подробностей. Максим Прихода продолжит.

Первые доклады о произошедшем на Крымском мосту Владимир Путин заслушал еще в первой половине дня, отдал распоряжения главами регионов и министерств. И теперь собрал всех, чтобы выслушать, что сделано. Но сначала дал оценку: это именно теракт.

«Как известно, сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт, погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребенок. Семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и ее родственникам», — заявил Путин.

И, хотя представителей силовых ведомств на этом на этом совещании не было, первое поручение адресовано именно им.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили», — подчеркнул Путин.

Это уже вторая попытка киевского режима подорвать Крымский мост. Прошлой осенью для этого использовали грузовик, начиненный взрывчаткой. В этот раз — надводные беспилотники. Удар пришелся в районе 145 опоры — она находится между косой Тузла и одноименным островом. По снимкам со спутника видно сместившееся дорожное полотно. Оценкой повреждений занимался вице-премьер Марат Хуснуллин. Он с инженерами и мостостроителями максимально скрупулезно все изучил и доложил: хорошие новости все же есть.

«Строители-проектировщики проводят обследование полноценное, значит работают водолазы. Могу сообщить по первым предварительным осмотрам водолазов: повреждения опор нет. Это очень хорошая информация, то есть, мы ожидали худшего, опоры в нормальном состоянии», — заявил Хуснуллин.

«Спасибо. Это хорошая новость, если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях. Но то, что опора не повреждены, это самое главное», — подчеркнул Путин.

По прогнозам Хуснуллина, автомобильное движение по одной полосе в реверсивном режиме — запустят уже этой ночью. Сначала нужно восстановить освещение, затем пустить несколько тестовых машин. Остальные сегменты дорожного полотна — требуют более основательного ремонта. Подготовку к нему уже начали.

«В Воронежской области уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений, предварительно планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне — к 15 сентября, а второе движение по второй стороне — к 1 ноября», — сообщил Хуснуллин.

Удар по Крымскому мосту затронул и тех, кто только собирался по нему проехать.

«Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытий на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров поездов и автомобилистов на трассе», — заявил Путин.

Железнодорожная часть моста практически не повреждена и сейчас поезда ходят по расписанию.

Машины ждали открытия движения на оборудованных парковках со всеми удобствами. Те же, кто не хотел ждать, выбрали альтернативные маршруты. Их несколько. Оперативно заработала паромная переправа.

Те же, кто не хочет ждать — выбирают альтернативные маршруты. Их несколько. Оперативно заработала — паромная переправа.

«Сейчас, слава Богу, позволяет, вот сегодня за день, в данном случае, мы перевезли больше 255 грузовых автомобилей, 20 автобусов. За день, в среднем, мы перевозим 450 автомобилей», — передал глава Крыма Сергей Аксенов.

Работает и маршрут «по суше». В том, что путь через новые регионы, быстрый и безопасный уже убедились сотни автомобилистов.

«На всем протяжении дороги, которая идет по территории Херсонской области, сейчас оборудуются дополнительные места. В случае, допустим, если люди, которые едут, им нужно санитарную сделать остановку, там обеспечивается также, доставляются продукты питания, — все, что возможно. Все автозаправочные станции — мы с ними договорились, это более 25, все будет тоже работать и предоставлять услуги населению», — отчитался врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Транспортное сообщение и военное, и гражданское временно осложнено, но не остановлено. И чего бы ни добивался противник, цели ему достичь не удалось.

«Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленные с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — подчеркнул Владимир Путин.

И, вероятно, как и в прошлый раз — этот ответ будет ассиметричным и жестким.