Путин назвал важным процесс включения ветеранов СВО в общественную деятельность
Глава государства призвал создавать для этого все условия.
Фото: www.globallookpress.com / Александр Полегенько
Президент России Владимир Путин назвал важным, что ветераны специальной военной операции (СВО) на Украине включаются в активную общественную деятельность. Об этом он заявил в обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО.
«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив», — подчеркнул Путин.
Глава государства призвал создавать для этого все условия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, работа в зоне проведения спецоперации — тяжелейшая и всегда связана с угрозой для жизни и здоровья.
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