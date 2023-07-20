Русские разбудили: боевик ВСУ рассказал, как сослуживцы бросили его спящим в окопе

Украинец сдался в плен российской армии и посетовал на предавших его товарищей.

Боевик из Вооруженных сил Украины (ВСУ) однажды проснулся в плену у российской армии. Украинец рассказал, что сослуживцы бросили его одного в окопе, пока он спал. Рассказом пленник поделился с Минобороны РФ.

«Изначально делали окопы. Новые позиции, целый день копали, к вечеру командир не моего отделения сказал — ложись отдыхать», — поделился Евгений Голоднов.

Его должны были разбудить перед отправкой на позиции. Евгений был водителем. Однако никто из товарищей за ним не пришел, и проснулся он уже оттого, что его разбудили российские солдаты. По словам пленника, возвращаться в зону боевых действий он не хочет, потому что это «ад».

Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские бойцы сорвали атаку ВСУ и взяли пленных под Клещеевкой.